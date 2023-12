Predsednica republike bo podelila državna odlikovanja

Brdo pri Kranju, 21. decembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo pred dnevom samostojnosti in enotnosti podelila odlikovanja zaslužnim na področjih obrambe države, manjšin, glasbe, športa in znanosti. Med prejemniki odlikovanj so Sova, poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, Smučarska zveza Slovenije in Marcos Tavares ter glasbene skupine Kameleoni, Laibach in Pankrti.