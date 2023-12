Slovenski rokometaši v Celju začenjajo priprave za EP v Nemčiji

Celje, 26. decembra - Slovenska moška rokometna reprezentanca bo danes dopoldne v celjski dvorani Golovec začela sklepne priprave za nastop na evropskem prvenstvu med 10. in 28. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Na seznamu selektorja Uroša Zormana je 21 igralcev, med njimi ni Blaža Janca, Domna Makuca in Stefana Žabića, ki so poškodovani.