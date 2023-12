Na parkirnem prostoru na mejnem prehodu Obrežje našli mrtvo žensko

Obrežje, 20. decembra - Na parkirnem prostoru za tovorna vozila na mejnem prehodu Obrežje so nekaj pred 8. uro našli mrtvo žensko. Na truplu niso odkrili znakov nasilja, obdukcija pa je pokazala, da je umrla naravne smrti. Ob mrtvi ženski sta bila dva Kitajca, od katerih so enega zaradi slabega počutja odpeljali v brežiško bolnišnico, so sporočili s PU Novo mesto.