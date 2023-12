V Slovenski kinoteki ob projekcijah filmov Karpa Godine tudi o izzivih digitalnega restavriranja filma

Ljubljana, 20. decembra - V Slovenski kinoteki je bila danes posebna projekcija dveh filmov režiserja Karpa Godine iz 70. let minulega stoletja. Na ogled sta bila telekiniran skan Kaj je med? ter digitazirana in restavrirana verzija Okvir za nekaj poz. Pred in po projekciji je beseda tekla tudi o izzivih digitalnega restavriranja filmov.