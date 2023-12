Nekdanji argentinski nogometni reprezentant v bolnišnici po pretepu

Punta del Este, 20. decembra - Nekdanjega argentinskega nogometnega reprezentanta Ezequiela Lavezzija so morali po pretepu, ki se je zgodil pri njem doma v urugvajskem mestu Punta del Este, hospitalizirati. Nekdanji napadalec Napolija in PSG-ja ima zlomljeno ključnico in nekaj manjših poškodb, ni pa smrtno ogrožen, kot so poročali nekateri argentinski mediji.