Pirc Musar s slovaško kolegico za ambiciozno podnebno ukrepanje

Bratislava, 20. decembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes med uradnim obiskom v Bratislavi s slovaško kolegico Zuzano Čaputovo potrdila dobre odnose med državama ter se zavzela za ambiciozno in univerzalno podnebno in okoljsko ukrepanje. Obenem se je Čaputovi zahvalila za pomoč Slovaške po avgustovskih uničujočih poplavah, so sporočili iz urada predsednice.