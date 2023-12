Ljubljana, 20. decembra - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je v sodelovanju z ministrstvom za okolje, podnebje in energijo ter ob strokovni podpori evropske skupnosti znanja in inovacij pripravilo eVodnik za ozelenitev visokega šolstva. Namenjen je spodbujanju skupnega razumevanja in udejanjanja ozelenitve visokega šolstva v Sloveniji.