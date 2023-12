Nordijski smučarji družno predstavili novoletne cilje

Ljubljana, 20. decembra - Slovenske nordijske reprezentance so na današnjem skupnem druženju z novinarji predstavile cilje za prve vrhunce sezone. Smučarske skakalce in tekače čakata novoletni turneji, boj za zlatega orla in tour de ski, kombinatorci pa bodo sezono na najvišji ravni nadaljevali po praznikih 11. januarja.