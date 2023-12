Čopova diploma za življenjsko delo letos Sabini Fras Popović

Ljubljana, 21. decembra - V veliki čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) bodo drevi podelili najvišje nagrade za izjemne dosežke na področju knjižničarstva - Čopove diplome, priznanja in plakete. Čopovo diplomo za življenjsko delo bo prejela Sabina Fras Popović za širok prispevek k bibliotekarski stroki, zlasti na področju bralne kulture in pismenosti.