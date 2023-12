Vreme: Ponoči pretežno jasno

Ljubljana, 20. decembra - Proti večeru se bo od severozahoda jasnilo in na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Ponoči bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo nekaj povečane oblačnosti. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 3 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v južni Sloveniji. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, ki se bo zvečer krepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 9, ob morju do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo pretežno oblačno. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo možne občasne manjše padavine. V zatišnih nižinah severne Slovenije je v petek možna poledica.

Vremenska slika: Nad severnim Atlantikom je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad severno Evropo pa ciklon. Hladna fronta je dosegla srednjo Evropo in bo proti večeru oslabljena prešla naše kraje. Pred njo s šibkimi zahodnimi vetrovi doteka topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo oblačnost umikala nad Balkan. V hribovitem svetu Avstrije bodo še manjše snežne plohe. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v južnih krajih. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Še naprej bo razmeroma toplo za ta čas.