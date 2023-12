V Galeriji Kresija razstava plakatov Eduarda Čehovina

Ljubljana, 21. decembra - V Galeriji Kresija bodo drevi odprli razstavo Eduard Čehovin: Posters vs. Covid. Kot so zapisali, ne gre samo za razstavo plakatov, ampak je to razstava o "načinu preživetja v zelo čudnem obdobju, ki ni bilo enostavno za nikogar in nam je življenje tako rekoč obrnilo na glavo".