Na odboru DZ za izobraževanje zaskrbljeno o upadu bralne in drugih pismenosti, ministrstvo pozvali k več ukrepom

Ljubljana, 20. decembra - Na odboru DZ za izobraževanje, znanost in mladino so ob obravnavi rezultatov mednarodne raziskave PISA 2022 tako opozicijski kot koalicijski člani izrazili zaskrbljenost zaradi upada vseh vrst pismenosti. Pri tem so kot ključno izpostavili bralno pismenost, ki da jo je treba krepiti pri vseh predmetih. Ministrstvo so pozvali k več ukrepom.