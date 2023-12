Zaključena obnova mariborske OŠ Tabor I

Maribor, 24. decembra - V Mariboru so zaključili obnovo Osnovne šole (OŠ) Tabor I, kjer so zaposleni, učenci in starši že dlje časa opozarjali na nujno sanacijo zaradi dotrajanosti stavbe. V okviru celovite energetske sanacije so med drugim prenovili fasadni ovoj in zamenjali okna, ki se jih v zadnjem času niti ni več moglo odpirati.