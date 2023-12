Ajdovščina, 20. decembra - Med Lokavcem in Ajdovščino sta v zadnjih dneh dva psa napadla več mimoidočih, ki so zaradi ugrizov potrebovali zdravniško pomoč. Policisti opozarjajo pešce in kolesarje, ki se bodo nahajali na tem območju, naj bodo previdni, saj jim nevarnih psov še ni uspelo ujeti.