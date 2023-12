Z novo pogodbo tudi nova formula zaračunavanja vode s Krasa za Istro

Štanjel, 20. decembra - Župani istrskih in kraških občin ter direktorja Rižanskega in Kraškega vodovoda so danes v Štanjelu podpisali pogodbo, ki na novo ureja razmerja med vodnima sistemoma. Ceno vode, ki jo v slovenski Istri dobijo s Krasa, bodo zaračunavali po novi formuli, ki bo vključevala tudi omrežnino. Voda za odjemalce v Istri se bo zato nekoliko podražila.