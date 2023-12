Slovenija bo za poseben urad WHO namenila 400.000 evrov

Ljubljana, 20. decembra - Slovenija bo za urad Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za preprečevanje in nadzor nad kroničnimi nenalezljivimi boleznimi v obdobju štirih let med 2024 in 2027 prispevala 100.000 evrov na letni ravni, je po seji odborov v torek sporočila vlada. Gre za urad, ki so ga članice WHO maja sklenile preseliti iz Moskve v Koebenhavn.