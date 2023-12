Evropska komisija predlaga zmanjšanje zaščite volka

Bruselj, 20. decembra - Evropska komisija na podlagi novih podatkov o povečani populaciji in njihovem vplivu predlaga spremembo statusa zaščite volkov iz strogo zaščitenega v zaščitenega. To po navedbah Bruslja pomeni le večjo prožnost zakonodaje, medtem ko je 300 organizacij za zaščito okolja in živali prepričanih, da sprememba statusa varstva volkov ni upravičena.