Iz predora na trasi drugega tira zaradi požara evakuirali delavce

Koper, 20. decembra - V četrtek popoldne je na delovnem stroju v predoru na trasi drugega tira izbruhnil požar, zaradi česar so iz predora evakuirali delavce. Dva sta potrebovala zdravniško oskrbo, so sporočili sežanski gasilci. Požar je uničil tovorno vozilo in poškodoval del napeljave v predoru. Gasilci ob tem opozarjajo na pomanjkljivo opremo.