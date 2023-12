Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne z rastjo

Ljubljana, 20. decembra - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je dopoldne beležil rast in do 11.30 pridobil 0,38 odstotka. Vlagatelji največ povprašujejo po delnicah Krke, ki so doslej pridobile 0,46 odstotka. Najmanj zanimanja je za delnice Cinkarne Celje in Petrola. Vrednost prvih se je doslej okrepila za 1,90, drugih pa upadla za 0,43 odstotka.