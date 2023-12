Do 31. decembra še mogoče oddati vloge za solidarnostno pomoč po poplavah

Ljubljana, 20. decembra - Prebivalke in prebivalci, ki so bili prizadeti v avgustovskih poplavah, lahko, če tega še niso storili, še do konca decembra na centrih za socialno delo oddajo vloge za izredno denarno pomoč in kritje stroškov najetega stanovanja oziroma uveljavljajo ostale ukrepe. Do danes so centri za socialno delo prejeli okoli 8200 vlog.