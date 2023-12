Pri Mladinski knjigi izšla Brez nagobčnika: Radio Študent - že od 1969

Ljubljana, 20. decembra - Pri založbi Mladinska knjiga je izšla knjiga Brez nagobčnika: Radio Študent - že od 1969. Z bogatim slikovnim in dokumentarnim gradivom dokumentira polstoletno zgodovino Radia Študent (RŠ) in ugotavlja, kako se je RŠ spreminjal skozi čas, v čem so njegove posebnosti, kakšen vpliv je imel in ima na kulturno, medijsko in politično krajino Slovenije.