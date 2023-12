Pristojni niso zaznali večjih kršitev vožnje v naravnem okolju

Ljubljana, 20. decembra - Inšpektorji in policisti so tudi letos v času zimskih in poletnih počitnic poostreno nadzirali vožnjo v naravnem okolju. Kot so sporočili z Inšpektorata RS za naravne vire in prostor, so v poletni akciji izrekli le opozorila zaradi nepravilnega parkiranja, v zimski pa večjega števila kršitev niso zaznali.