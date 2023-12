V Miheličevi galeriji na ogled razstava o nastanku znamenitega stripa Asterix

Ptuj, 20. decembra - V Miheličevi galeriji na Ptuju bo od danes na ogled gostujoča razstava o zgodovini stripa in galskem junaku Asterixu, ki jo je pripravila francoska založba Editions Albert Rene in je doslej gostovala že v mnogih evropskih mestih. Kot so sporočili iz Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož, na Ptuju razstavljajo njeno prilagojeno različico.