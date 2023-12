ZDA do konca leta brez potrditve nove pomoči za Ukrajino

Washington, 20. decembra - Ameriški senat do konca leta ne bo mogel odobriti nove pomoči Ukrajini v višini 61 milijard dolarjev, saj obe strani še naprej iščeta kompromis, sta v torek sporočila voditelja demokratov in republikancev v senatu, Chuck Schumer in Mitch McConnell. V skupni izjavi sta izrazila upanje, da bodo o pomoči lahko glasovali v začetku prihodnjega leta.