Na severu Kitajske rekordno nizke temperature

Peking, 20. decembra - Na severu Kitajske so danes namerili rekordno nizke temperature, ki so se ponekod spustile več kot 30 stopinj pod ničlo, oblasti pa so za velik del države izdale opozorilo zaradi izjemnega mraza. Ta vlada tudi v provinci Gansu, ki jo je v ponedeljek stresel uničujoč potres in kjer številni, ki so ostali brez strehe nad glavo, bivajo v šotorih.