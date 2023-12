V kombiju prevažal 16 državljanov Sirije, nato pobegnil pred policisti

Novo mesto, 20. decembra - Na avtocesti v smeri proti Ljubljani so policisti okoli 22. ure poskušali ustaviti voznika kombija slovenskih registrskih oznak. Voznik je vožnjo nadaljeval, kasneje pa je vozilo nenadoma ustavil, preskočil ograjo in peš pobegnil. Ugotovili so, da je v kombiju prevažal 16 državljanov Sirije, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo.