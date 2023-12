Francoski parlament potrdil sporno zakonodajo o priseljevanju

Pariz, 20. decembra - Francoski parlament je v torek po več tednih razprave potrdil zakon, ki zaostruje pogoje priseljevanja. Spremembe, ki so jim ostro nasprotovali na levici, so bile sprejete z veliko večino glasov poslancev vladajoče stranke predsednika Emmanuela Macrona in konservativcev. Podprla jih je tudi skrajna desnica, a njeni glasovi niso bili odločilni.