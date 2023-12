Golden State po podaljšku ugnal Boston, zmagoslavna vrnitev Moranta

San Francisco, 20. decembra - Košarkarji Bostona, vodilna ekipa lige NBA in vzhoda, so ponoči po podaljšku izgubili na gostovanju v San Franciscu pri Golden State Warriors s 132:126 in doživeli šesti poraz na 26. tekmi v sezoni. S tekmo manj je po novem vodilna ekipa lige Minnesota Timberwolves, ki vodi tudi na zahodu.