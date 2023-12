Gol in podaja Kopitarja za tretje mesto kraljev

San Jose, 20. decembra - Hokejisti Los Angelesa so davi v severnoameriški ligi NHL premagali San Jose s 4:1 in se z 19. zmago v sezoni v zahodni konferenci prebili na tretje mesto. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je k uspehu prispeval prvi gol na tekmi v 18. minuti in podajo za 2:0, ko je zadel Trevor Moore.