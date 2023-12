Pregled - šport, 19. 12. (torek)

LJUBLJANA - Športna plezalka Janja Garnbret, kolesar Tadej Pogačar in nogometna reprezentanca Slovenije med ekipami so najboljši športniki leta 2023 po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS). Za najbolj obetavno mlado športno osebnost so v Cankarjevem domu v Ljubljani razglasili nogometaša Benjamina Šeška, nagrado za fair play je prejel smučarski skakalec Anže Lanišek, za najboljše med športniki invalidi pa so bile izbrane slovenske reprezentantke v odbojki sede.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 12. krogu evropskega pokala izgubili proti turškemu Bešiktašu s 83:88 (22:29, 42:43, 61:67). Ljubljanska ekipa, ki v tem mednarodnem tekmovanju v sezoni 2023/24 še ni zmagala, bo naslednjo tekmo igrala 27. decembra, v gosteh se bo pomerila z ukrajinsko ekipo Prometej. V ljubljanski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Karlo Matković z 22 točkami. Justin Cobbs je prispeval 19, DJ Stewart pa 16 točk.

LJUBLJANA - Selektor slovenske moške rokometne reprezentance Uroš Zorman je po poškodbi celjskega krožnega napadalca Stefana Žabića na svoj seznam za nastop na evropskem prvenstvu med 10. in 28. januarjem prihodnje leto v Nemčiji uvrstil igralca velenjskega Gorenja Jerneja Drobeža. Za mesto v izbrani vrsti se bo potegoval skupaj z Blažem Blagotinškom (Flensburg Handewitt), Kristjanom Horženom (Gummersbach) in Maticem Suholežnikom (Zagreb).

LJUBLJANA - Vodstvo panoge za alpsko smučanje se je pred Zlato lisico v Kranjski Gori odločilo s trenersko spremembo v ženski ekipi za tehnični disciplini obrniti rezultatski trend navzgor. Vodja slovenskih smučarskih reprezentanc Janez Slivnik upa, da bo "šok-terapija" delovala. Naloge Grege Koštomaja v ekipi bo z današnjim dnem prevzel Mitja Kunc.

LJUBLJANA - Beograd bo gostitelj evropskega prvenstva v plavanju 2024, so konec tedna potrdili na Evropski plavalni zvezi (Len). Srbska prestolnica bo kot gostitelj nadomestila ruski Kazan, za katerega je Len zaradi vojne v Ukrajini iskal nadomestnega prireditelja. Na tekmovanju, ki bo na sporedu med 10. in 23. junijem, bodo najboljši Evropejci nastopili v daljinskem, sinhronem in bazenskem plavanju ter v skokih v vodo.

DŽEDA - Nogometaši angleškega Manchester Cityja so drugi finalisti klubskega svetovnega prvenstva v Savdski Arabiji. Letošnji zmagovalci evropske lige prvakov so na drugi polfinalni tekmi v Džedi pred 62.345 gledalci premagali japonsko Urawo Red Diamond s 3:0 (1:0). V finalu jih čaka obračun z brazilskim Fluminensejem, tekma bo v petek ob 19. uri.

DENVER - Oslabljeni košarkarji Dallas Mavericks, katerih prvi zvezdnik je Slovenec Luka Dončić, so v severnoameriški ligi NBA tokrat gostovali pri Denver Nuggets. Branilci naslova so slavili visoko zmago s 130:104, čeprav je bil Dončić najboljši košarkar večera z 38 točkami, 11 skoki in osmimi podajami. Naslednja tekma Dallas čaka v sredo, ko bo doma gostil Los Angeles Clippers.