Atletico v izdihljajih tekme z Getafejem zapravil zmago

Madrid, 19. decembra - Nogometaši madridskega Atletica slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka so v tekmi 18. kroga španske lige igrali neodločeno 3:3 s Getafejem. Na ta način so po točkah ujeli Barcelono. Vodilni v ligi Girona, Real Madrid in po novem četrta Barcelona bodo tekme tega kroga igrali v sredo in četrtek.