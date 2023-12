Newyorške borze končale v zelenem

New York, 19. decembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v zelenem. S tem se je nadaljeval trend rasti, dobro razpoloženje vlagateljev in optimizem glede omilitve monetarne politike ZDA sta botrovala k novemu rekordu indeksa Dow Jones, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Podražila sta se nafta in zlato.