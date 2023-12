Pregled - svet, 19. 12. (torek)

NEW YORK - Varnostni svet ZN nadaljuje pogajanja o predlogu resolucije, s katero bi pozval k prekinitvi spopadov v Gazi. ZDA zaradi podpore Izraelu nasprotujejo zahtevi za trajno prekinitev spopadov oziroma konec vojne in so pripravljene sprejeti le začasno prekinitev. Sedaj se članice Varnostnega sveta pogajajo o besedilu, ki bi bilo bolj sprejemljivo za ZDA. Kot stalna članica Varnostnega sveta ZN so ZDA doslej z vetom že dvakrat preprečile sprejetje resolucije, ki bi vsebovala poziv k trajni prekinitvi ognja. Pogajanja bi se lahko zavlekla še za kak dodaten dan.

GAZA - V izraelskih napadih na mesto Rafa na jugu Gaze je bilo ponoči ubitih najmanj 29 ljudi, je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje, ki ga vodi palestinsko gibanje Hamas. Izrael je medtem sporočil, da sta bila na severu Gaze ubita dva izraelska vojaka. Izraelske sile so vnovič napadle tudi begunsko taborišče Džabalija na severu Gaze, pri čemer je bilo ubitih najmanj 13 Palestincev. V več kot dveh mesecih izraelskih napadov na Gazo je po najnovejših podatkih Hamasa število žrtev naraslo na 19.667, še več kot 52.580 ljudi pa je bilo ranjenih.

ŽENEVA- Gaza je postala najnevarnejši kraj na svetu za otroke, je po obisku palestinske enklave izjavil tiskovni predstavnik Sklada ZN za otroke (Unicef) James Elder. Opozoril je, da otroci niso varni niti v bolnišnicah niti na območjih, ki jih je Izrael razglasil za varna. Zaradi katastrofalnih razmer se širijo tudi bolezni. Tudi predstavniki več drugih humanitarnih organizacij so izrazili jezo in razočaranje nad stisko civilistov v Gazi.

KIJEV - Ukrajinska vojska želi mobilizirati več sto tisoč Ukrajincev za bojevanje proti ruski invaziji, je na letni novinarski konferenci dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Zavrnil je možnost mirovnih pogovorov z Rusijo in trditve o tem, da naj bi Ukrajina začela izgubljati vojno, hkrati pa zagotovil, da ne bo opustil cilja, da ozemlje Ukrajine vrne v obseg pred letom 2014, ko si je Rusija priključila polotok Krim. Ocenil je še, da je ukrajinska vojska letos dosegla veliko zmago v Črnem morju.

MOSKVA - Rusija se je s Kijevom, ZDA in Evropo pripravljena pogovarjati o prihodnosti Ukrajine, če bi si te strani to želele, vendar bo pri tem branila svoje nacionalne interese, je izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Dodal je, da članstvo Ukrajine v Natu za Rusijo ni sprejemljivo, niti čez deset ali dvajset let. Po njegovi oceni sicer ZDA namerno strašijo Evropejce, da bi izkoriščale Evropo za svoje interese, Ukrajino pa izkoriščajo za vodenje vojne proti Rusiji. Putin je zagotovil še, da Rusija ne načrtuje vojne proti Evropi ali katerikoli članici Nata.

PARIZ/KIJEV - Francija in Velika Britanija bosta še naprej podpirali Ukrajino v njenem boju proti ruski invaziji - tako dolgo, kot bo potrebno, je na skupni novinarski konferenci s francosko kolegico Catherine Colonna zagotovil britanski zunanji minister David Cameron. Ključno je, da bo ruski predsednik Vladimir Putin poražen, je dodal, ob tem pa izpostavil nujnost nadaljnje trdne zahodne podpore Kijevu. V Ukrajini so vse bolj zaskrbljeni, da skoraj dve leti po začetku ruske invazije Zahod izgublja potrpljenje in enotnost v boju proti Rusiji.

WASHINGTON/MOSKVA/KOEBENHAVN - Finska je v luči grožnje, ki ji jo dolgoročno predstavlja sosednja Rusija, v ponedeljek podpisala sporazum o okrepitvi vojaškega sodelovanja z ZDA, so sporočili iz Washingtona. Moskva je v odziv na pogovor poklicala finskega veleposlanika. Medtem je tudi Danska sklenila obrambni sporazum z ZDA, ki bo omogočal namestitev ameriških vojakov in opreme na danskem ozemlju. Podoben sporazum je sicer z Združenimi državami v začetku meseca podpisala Švedska, pred tem pa leta 2021 tudi Norveška.

WASHINGTON - Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je v ponedeljek naznanil oblikovanje koalicije desetih držav pod vodstvom ZDA, ki bodo sodelovale pri zaščiti ladij v Rdečem morju. Slednje so vse bolj izpostavljene napadom hutijskih upornikov iz Jemna. Poleg ZDA bodo v koaliciji po navedbah Pentagona sodelovale še Velika Britanija, Bahrajn, Kanada, Francija, Italija, Nizozemska, Norveška, Španija in Sejšeli. Nekatere med njimi sicer ne bodo sodelovale neposredno. Austin je k sodelovanju povabil še druge države, Hutiji pa so napovedali nadaljevanje napadov.

BRUSELJ/BERLIN/WASHINGTON - Volilni sistem v Srbiji potrebuje občutno izboljšanje, je v odzivu na predhodno poročilo opazovalcev Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) o volitvah v Srbiji poudarila Evropska unija. Da so nepravilnosti, ki jih je ugotovil Ovse, nesprejemljive, pa so zapisali v Berlinu. v Washingtonu medtem predhodnega poročila sprva niso želeli komentirati, nato pa je ameriški State Department kasneje pozval srbske oblasti, naj naslovijo pomisleke, ki se vrstijo glede volitev.

SARAJEVO - Zaradi suma zlorabe položaja so v ponedeljek v Sarajevu aretirali enega najvišjih predstavnikov bosansko-hercegovskega pravosodja, predsednika sodišča BiH Ranka Debevca, in bivšega direktorja obveščevalno-varnostne agencije OSA Osmana Mehmedagića. Tožilstvo je potrdilo, da sta osumljena prisluškovanja sodnikom in tožilstvu BiH. Državna policijska agencija Sipa je oba osumljenca po zaslišanju izročila tožilstvu, ki naj bi zanju zahtevalo mesec dni pripora.

SARAJEVO - Sarajevo je po onesnaženosti zraka na vrhu seznama najbolj onesnaženih mest na svetu, ki ga pripravlja švicarsko podjetje IQAir. Indeks onesnaženosti zraka je dopoldne po podatkih portala IQAir znašal 239, kar ga uvršča v kategorijo zelo nezdravega zraka. Popoldne je nato indeks onesnaženosti zraka v prestolnici BiH narasel na 360, kar pomeni, da je zrak postal življenjsko nevaren. Med prvo deseterico sta uvrstili tudi srbska in makedonska prestolnica.

BEOGRAD - Srbski proizvajalec električne energije Elektroprivreda Srbije je bil tarča hekerskega napada. Napad ni ogrozil proizvodnje ali dobave električne energije, vse aktivnosti trgovanja z električno energijo pa so potekale nemoteno, so zagotovili v družbi. Elektroprivreda Srbije je o hekerskem napadu obvestila tudi pristojne državne organe.

PEKING - V močnem potresu, ki je v ponedeljek pozno zvečer prizadel severozahod Kitajske, je umrlo najmanj 126 ljudi, več sto je ranjenih. Najhuje je potres z magnitudo 6,2 prizadel provinco Gansu, žrtve in škodo so zabeležili tudi v sosednji provinci Qinghai. Tisoče reševalcev v temperaturah pod lediščem pomaga preživelim v eni najrevnejših kitajskih pokrajin. Vlada v Pekingu je na pomoč lokalnim reševalcem poslala dodatne ekipe. Poročajo tudi o veliki škodi na cestah in drugi infrastrukturi.

KARLSRUHE - Nemško ustavno sodišče je odločilo, da bodo morali v nekaterih okrajih v prestolnici Berlin zaradi več napak ponoviti volitve v zvezni parlament, ki so potekale 26. septembra 2021. Volitve bodo morali ponoviti na 455 voliščih in okrajih, določenih za glasovanje po pošti. Gre za približno šestino vseh volišč. Zadnji možen termin za ponovitev volitev je 11. februar, ko naj bi bile tudi izvedene. Ponovitev volitev sicer ne bo imela večjega vpliva na razporeditev glasov v nemškem parlamentu in ne ogroža trenutne koalicije.

BRUSELJ - Svet EU za energijo je podaljšal uredbi o krepitvi solidarnosti z boljšim usklajevanjem nabav plina in o vzpostavitvi popravnega mehanizma za zaščito pred previsokimi cenami ter nekatera določila uredbe o okviru za pospešitev uvajanja energije iz obnovljivih virov. Vse izhajajo iz časa, ko se je začela energetska kriza. Ministri so potrdili podaljšanje veljavnosti teh uredb, ker je Evropska komisija ugotovila, da so posledice vojne v Ukrajini za trg energentov še vedno močno prisotne in da so zato še vedno potrebni določeni ukrepi.

NEW YORK - Varnostni svet Združenih narodov je potrdil resolucijo o podaljšanju mirovne misije ZN v Demokratični republiki Kongo (Monusco) za leto dni, obenem pa resolucija daje zeleno luč za hitrejši umik mirovnih sil iz države, kot je bilo sprva predvideno. Umik se bo začel že ta mesec, do konca aprila 2024 pa naj bi bil dokončan tudi umik mirovnih sil iz pokrajine Južni Kivu, čeprav je Varnostni svet še naprej zaskrbljen zaradi nasilja na vzhodu DR Konga, kjer bodo v sredo potekale predsedniške in parlamentarne volitve.