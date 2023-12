Leipzig le s točko iz Bremna

Berlin, 19. decembra - Nogometaši v nemški ligi so danes začeli tekme 16. kroga. Prvi je nastopil Leipzig slovenskih igralcev Kevina Kampla in Benjamina Šeška, ki pa je na gostovanju pri Werderju dobili le točko za 1:1. Z njo so igralci saške ekipe ostali na tretjem mestu lige. Vodilna Bayer Leverkusen in Bayern München bosta igrala v sredo.