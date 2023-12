Uredniki kulturnega in umetniškega programa TVS želijo sistemsko rešitev za RTV

Ljubljana, 19. decembra - Uredniki vseh osmih uredništev in odgovorni urednik kulturnega in umetniškega programa (KUP) TV Slovenija Andraž Pöschl so danes vse pristojne pozvali, naj v soglasju s stroko poiščejo dolgoročno sistemsko rešitev v obliki sodobnega zakonskega okvira za javno RTV z učinkovitim financiranjem javne RTV.