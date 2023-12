Skupina G7 zahteva globalen odziv na provokacije Severne Koreje

Berlin/Bruselj, 19. decembra - Države članice skupine G7 so danes obsodile Severno Korejo zaradi "brezobzirnega" izstreljevanja raket in sporočile, da to zahteva odločen globalen odziv, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Potezo Severne Koreje, ki je v ponedeljek znova poskusno izstrelila medcelinsko balistično raketo, so ostro obsodili tudi v EU.