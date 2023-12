Na okrogli mizi o zdravljenju raka kot ključno izpostavili zaupanje bolnika v zdravstvo

Maribor, 19. decembra - Pri zdravljenju raka je ključno zaupanje bolnika v zdravstvo in zdravstveno osebje, saj je zdravljenje tako bistveno lažje, so si bili enotni govorci na okrogli mizi o pravočasnem zdravljenju in vlogi znanosti pri razumevanju izbire zdravljenja, ki je v okviru projekta Pentlje upanja potekala na spletni strani časnika Večer.