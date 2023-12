Varnostni svet ZN išče soglasje o predlogu resolucije za prekinitev spopadov v Gazi

New York, 19. decembra - Varnostni svet ZN danes nadaljuje pogajanja o predlogu resolucije, s katero bi pozval k prekinitvi spopadov v Gazi. ZDA zaradi podpore Izraelu nasprotujejo zahtevi za trajno prekinitev spopadov oziroma konec vojne in so pripravljene sprejeti le začasno prekinitev, poročajo diplomatski viri. Pogajanja bi se lahko zavlekla še za kak dodaten dan.