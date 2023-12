Ljubljančani zanesljivo zmagali v Kranju

Kranj, 19. decembra - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 4. kroga drugega dela državnega prvenstva v Kranju premagali Triglav z 8:1 (1:1, 3:0, 4:0). Z novo zmago so se branilci naslova še bolj utrdili na vrhu lestvice. Drugo tekmo tega kroga bosta RST Pellet Celje in Sij Acroni Jesenice igrala 9. januarja.