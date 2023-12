Aretirali predsednika sodišča BiH in bivšega vodjo obveščevalne agencije OSA

Sarajevo, 19. decembra - Zaradi suma zlorabe položaja so v ponedeljek v Sarajevu aretirali enega najvišjih predstavnikov bosansko-hercegovskega pravosodja, predsednika sodišča BiH Ranka Debevca, in bivšega direktorja obveščevalno-varnostne agencije OSA Osmana Mehmedagića. Tožilstvo je potrdilo, da sta osumljena prisluškovanja sodnikom in tožilstvu BiH.