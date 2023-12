V celjski bolnišnici odkrili spominsko obeležje zaslužnim za njen razvoj

Celje, 19. decembra - V avli celjske bolnišnice so danes odkrili spominsko obeležje vidnim delavcem, ki so zaznamovali razvoj ustanove. Prva, ki so ju zapisali na obeležju sta primarij Rado Pilih, ki velja za začetnika moderne travmatologije v Celju, in primarijka Frančiška Škrabl Močnik, ki je posebno skrb namenjala komunikaciji med različnimi strokami.