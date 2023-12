Poljsko sodišče 14 tujcev obsodilo vohunjenja za Rusijo

Varšava, 19. decembra - Poljsko sodišče je danes 14 državljanov Rusije, Belorusije in Ukrajine spoznalo za krive vohunjenja za Rusijo in načrtovanja sabotaž v državi. Obsodilo jih je na zaporne kazni med 13 mesecev in šest let. Obsojeni so med drugim vohunili za mejnimi prehodi z Ukrajino, glavnimi železniškimi progami in vojaškimi objekti.