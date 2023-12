Renoirjeva razstava v Budimpešti doslej pritegnila 200.000 obiskovalcev

Budimpešta, 22. decembra - Razstava del Augusta Renoirja, ki je na ogled v Muzeju lepih umetnosti v Budimpešti, je od septembrskega odprtja pritegnila kakšnih 200.000 obiskovalcev, so sporočili iz muzeja. V njem so pod naslovom Slikar in njegovi modeli na ogled postavili 70 Renoirjevih umetnin.