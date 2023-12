Velenjski svetniki sprejeli proračun za leto 2024

Velenje, 19. decembra - Velenjski mestni svetniki so na današnji seji sprejeli proračun za leto 2024. Prihodki občine so načrtovani v višini 63,6 milijona evrov, kar je 11,9 milijona evrov več kot letos. Odhodki pa so porasli za 15,3 milijona evrov na 72,6 milijona evrov. Proračun je po oceni velenjskega župana Petra Dermola razvojno in socialno naravnan.