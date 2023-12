Italijanskim karabinjerjem pomaga prvi pasji robot

Rim, 19. decembra - Italijanskim karabinjerjem pri delu pomaga prvi pasji robot, ki med drugim lahko odpira vrata, odstranjuje bombe in prepoznava kemične snovi. Upravljajo ga prek tabličnega računalnika z razdalje do 150 metrov, lahko pa se giblje tudi na neprehodnih območjih, do katerih običajna vozila nimajo dostopa, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.