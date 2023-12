Predlog spremembe zakona o nevladnih organizacijah ni primeren za nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 19. decembra - DZ je danes na izredni seji ocenil predlog spremembe zakona o nevladnih organizacijah, ki so ga vložili v SDS, kot neprimeren za nadaljnjo obravnavo. Da je primeren, je menilo 24 poslancev, nasprotnega mnenja jih je bilo 46. Nasprotovanje predlogu so napovedali v Svobodi in Levici, podporo pa v opoziciji. V SD niso predstavili svojega stališča.