Vreme: Ponoči bo večinoma jasno

Ljubljana, 19. decembra - Zvečer in ponoči bo jasno, proti jutru se bo v zahodnih kraji že nekoliko pooblačilo. Po nižinah v notranjosti bo znova marsikje nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju okoli 3 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, sprva ponekod po nižinah še megleno. Predvsem v višjih legah se bo ohladilo. Zvečer se bo od severozahoda jasnilo, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter, ki se bo zvečer krepil. V petek bo oblačno, predvsem na severu bodo prehodno možne padavine. Še naprej bo razmeroma toplo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad južno Evropo počasi slabi. Vremenska fronta valovi severno od Alp. S šibkimi zahodnimi vetrovi doteka v višinah k nam suh in precej topel zrak, pri tleh pa je plitva plast hladnejšega in bolj vlažnega zraka.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo nastala megla. V sredo se bo od severozahoda pooblačilo, jutro bo ponekod po nižinah megleno.