Pariški muzej Grevin brez voščene lutke igralca Depardieuja

Pariz, 21. decembra - Pariški muzej Grevin je v začetku tedna odstranil voščeno lutko francoskega filmskega zvezdnika Gerarda Depardieuja. Gre za enega od zadnjih ukrepov proti igralcu po predvajanju dokumentarca z njegovimi spornimi izjavami. Kot so sporočili iz muzeja, so lutko odstranili zaradi negativnih odzivov obiskovalcev in komentarjev na družbenih omrežjih.