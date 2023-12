Bruselj: Volilni sistem v Srbiji potrebuje občutno izboljšanje

Bruselj/Berlin/Washington, 19. decembra - Volilni sistem v Srbiji potrebuje občutno izboljšanje, je v odzivu na predhodno poročilo opazovalcev Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) o volitvah v Srbiji poudarila Evropska unija. Da so nepravilnosti, ki jih je ugotovil Ovse, nesprejemljive, pa so zapisali v Berlinu. ZDA predhodnega poročila še niso želele komentirati.