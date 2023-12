Čez eno leto ugodnejša pravila o poreklu blaga

Ljubljana, 19. decembra - Z letom 2025 se bodo v trgovini med pogodbenicami Regionalne konvencije o pan evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (PEM Konvencija) začela uporabljati nova pravila o poreklu. Kot so danes sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, bodo prožnejša in podjetjem prijaznejša od obstoječih.